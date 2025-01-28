Fidye için kaçırılan iş insanı kurtarıldı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 11:47

Güncelleme: 28.01.2025 - 11:47

İstanbul’da 70 bin dolar fidye için kaçırılan Özbekistanlı iş adamı A.K., düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Olay yerinde sahte 550 bin dolar ve sahte belge üretiminde kullanılan makineler ele geçirildi.

Özbekistanlı R.I.’nın ihbarda bulunmasıyla iş insanı A.K'nin kaçırıldığı ortaya çıktı. R.I., arkadaşı A.K.’nin Fatih Katip Kasım Mahallesi Fabrika Sokak’taki bir binada zorla tutulduğunu bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu binaya operasyon düzenledi. İki gündür elleri kelepçeli şekilde tutulduğu belirlenen iş adamı A.K., polis tarafından kurtarılırken, evde nöbetçi olarak bulunan şüpheli M.N.M. gözaltına alındı.

YEMEK YEDİKTE SONRA KAÇIRDILAR

Kaçırılan iş adamı A.K., emniyette verdiği ifadede şunları söyledi:

“Bir lokantada yemek yedikten sonra dışarı çıktığımda beni kaçırdılar. İlk olarak bir adreste tuttular, ardından ellerimi kelepçeleyip başka bir yere götürdüler. Önce 8 bin 100 dolar aldılar ancak bırakmaktan vazgeçip 70 bin dolar daha talep ettiler.”

Operasyon sırasında evde yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen yaklaşık 550 bin dolar, yabancı kimlik kartları, sahte pasaportlar ve ikamet izin belgeleri ele geçirildi. Ayrıca sahte belge üretiminde kullanılan filigran ve laminasyon makineleri de bulundu.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.N.M., sahte belge üretmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.