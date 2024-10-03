Figen Yüksekdağ kimdir, kaç yaşında, nereli? Figen Yüksekdağ beraat mi etti?

Yayınlanma: 03.10.2024 - 10:29

Güncelleme: 03.10.2024 - 10:32

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 2015'te yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında açılan davada Yargıtay’ın bozma kararının ardından beraat etti. Peki, Figen Yüksekdağ kimdir, kaç yaşında, nereli? Figen Yüksekdağ kaç yıl ceza aldı?

FİGEN YÜKSEKDAĞ KİMDİR?

Figen Yüksekdağ 9 Kasım 1971 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Öğrencilik döneminde birçok siyasi olay içerisinde yer aldı. 18 yaşında bir sokak gösterisinde yer aldığı gerekçesiyle tutuklanarak gözaltına alındı. Daha sonra İstanbul'a gelerek Özgür Gençlik grubuna katıldı. Atılım gazetesinde yayın kurulu üyesi olarak görev yaptı. Burada birlikte çalıştığı Sedat Şenoğlu ile evlendi.

Bunun yanında Sosyalist Kadın dergisinin editörlüğünü yaptı. 2003 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Adana bağımsız milletvekili adayı oldu. ESP genel başkanlığını da yapan Yüksekdağ, Haziran 2014'te HDP II. Olağan Kongresi sonunda partinin eşbaşkanı olarak seçildi.

FİGEN YÜKSEKDAĞ NEDEN HAPİSTE?

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü propagandası yapmak, suç işlemeye alenen tahrik, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama, devletin birliğin ve ülke bütünlüğünü bozma, suçu ve suçluyu övmek suçlarından halen Kocaeli F Tipi Cezaevi'ndedir.

FİGEN YÜKSEKDAĞ'IN ÖZEL HAYATI

Atılım gazetesinde birlikte çalıştığı Sedat Şenoğlu ile, Şenoğlu cezaevindeyken evlendi.

FİGEN YÜKSEKDAĞ BERAAT ETTİ

Figen Yüksekdağ, 2015 yılında gerçekleştirdiği bir konuşma nedeniyle açılan davada Yargıtay’ın verdiği bozma kararının ardından beraat etti.