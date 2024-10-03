Yayınlanma: 03.10.2024 - 09:14

Güncelleme: 03.10.2024 - 09:14

Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey'in başrollerini paylaştığı Kuruluş Osman dizisine Begüm Hatun karakteri dahil oldu. Peki, Buçe Buse Kahraman kimdir? Kuruluş Osman Begüm Hatun'u Buçe Buse Kahraman kaç yaşında, nereli?

BUÇE BUSE KAHRAMAN KİMDİR?

1 Nisan 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Buçe Buse Kahraman, ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar verdi. Üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde eğitim gördü. 2017 yılında "Kötü Çocuk" sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa başladı. Daha sonra ilk dizi projesi olan "Çarpışma" dizisinde Meltem karakterine hayat verdi.

Yasak Elma dizisnde Lila karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, asıl çıkışını ise Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi ile yaptı. Kahraman, Pelin (Pelo) karakterine hayat verdi.