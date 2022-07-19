Bursa'da hastane bahçesinde yangın

Bursa’da özel bir hastanenin bahçesindeki jeneratörlerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle hastaneye sıçramadan söndürüldü.

DHA
19 Temmuz 2022 Salı, 16:22
Bursa'da hastane bahçesinde yangın
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’ndeki özel bir hastanenin bahçesindeki jeneratörlerde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, hastanenin zemin katında bulunanlar tahliye edildi.

İhbar üzerine hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevler hastaneye sıçramadan yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 



Bursa Yangın
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