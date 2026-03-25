Fikret Orman, Burak Elmas, Didem Soydan, Hakan Sabancı... Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimlerin kan ve saç örnekleri alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, eski manken ve sunucu Güzide Duran, model Didem Soydan, iş insanı Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın da aralarında 14 kişi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Burada kan ve saç örnekleri alınarak işlemleri tamamlanan ünlü isimler, daha sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar, toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

Soruşturmaya konu olay ile alakalı olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon yapılmış olup, 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:

1.Fikret ORMAN

2.Güzüde AKSOY(Güzide DURAN)

3.Hakan SABANCI

4.Kerim SABANCI

5.Hande ERÇEL

6.Burak ELMAS

7.Sezgin KÖYSÜREN

8.Ferhat AYDIN

9.Lütfiye Tuğçe ÖZBUDAK

10.Koray SERENLİ

11.Onur BÜKÇÜ

12.İsmail Behram PERİNÇEKLİ

13.Kaan MELLART

14.Didem SOYDAN

15.Onur TALAY

16.Mustafa TARİ

Öte yandan gözaltı kararı bulunan, ancak yurt dışında olan oyuncu Hande Erçel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.