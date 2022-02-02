Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetini anlattı: 'Konu 65 bin TL değil'

02 Şubat 2022 Çarşamba, 09:44

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili olarak çok sayıda iddia dile getirilirken Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, Halk TV'de katıldığı bir televizyon programında cinayete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orman, cinayetin 65 bin TL'den kaynaklanmadığını açıkladı.

"GÖRÜŞELİM DEDİ GÖRÜŞTÜK"

Fikret Orman, Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden birkaç saat önce, birlikte olduklarını söyleyerek, "Şafak bana çok yakın biriydi. Ben onun abisi sayılırdım. Her zaman bir sıkıntısı olsa gelip bana anlatırdı. Olay yaşanmadan önce zaten beraberdik. Gayet mutluydu ve hiçbir sıkıntısı yoktu. Beşiktaş ile ilgili bir toplantı değil, sohbet amaçlı önceden görüşelim dedi görüştük" dedi.

"65 BİN TL DEĞİL, RACON MEVZUSU!"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgiler veren Fikret Orman, konunun 65 bin TL'lik bir mevzu olmadığını dile getirdi. Orman, "Yasadışı bahis falan benim duyduğum şeyler değil. Bunu emniyet güçlerimiz zaten araştırıyordur. Benim duyduğum olay, bir ev alımı olmuş, buranın üstüne ek para istenmiş. Ama konu 65 bin TL değil de bir racon mevzusu. Benim duyduklarım bunlar. Zaten yapan çocuk da 1997'li" dedi.