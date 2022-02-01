Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle sarsılan Ece Erken'e, eltisinden dikkat çeken yorum
Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun silahla vurularak öldürülmesinin yankıları sürüyor. Son olarak Erken'in eltisi Buket Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medya üzerinden Erken'e çarpıcı bir yorumda bulundu.
Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in
eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı
saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler
yakalanarak tutuklanmıştı.
Eşini kaybeden Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada, "Hayatımı kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız
bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma teşekkür ederim"
ifadelerini kullandı.
"SON BİR SENESİNİ İSTEDİĞİ GİBİ GEÇİRDİ"
Bu paylaşımın altına Ece Erken'in eltisi Buket
Mahmutyazıcıoğlu’nun yaptığı yorum dikkat çekti.
Buket Mahmutyazıcıoğlu, paylaşıma "Son bir senemizi
gerçekten sevdikleri ve gerçekten sevenleriyle mutlu ve istediği gibi geçirdi.
O melek kalplim… Hepimizin bildiği gibi sadece kısa bir ayrılık bu. Asla veda
etmedik…" notunu düştü.
SEYHAN SOYLU'NUN İDDİASI OLAY OLMUŞTU
‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile
geçen yıl telefonda görüştüklerini iddia etmişti. Soylu, Şafak
Mahmutyazıcıoğlu'nun “İçimde bir his var, kara bulutlar var. Hiç içimden
gelmiyor. Eşimden de boşanmak istemiyorum. Ece’nin ısrarı olmamış olsa. Çocuklarımdan
ayrılmak istemiyorum. Benan da üzerime çok geliyor Seyhan bana akıl ver lütfen”
dediğini öne sürmüştü.
Seyhan Soylu, "Elimde ses kaydı var" iddiasında
bulunmuştu.
Soylu'nun bu çıkışı sonrası Ece Erken'in eltisi Buket Mahmutyazıcıoğlu'nun bu yorumu yapması sosyal medyada gündem oldu.
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