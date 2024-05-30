'Filistin' yorumu gündem olmuştu: Azra Kohen'in kitapları listeden çıkarıldı

Azra Kohen’in sosyal medya hesabından Filistin’le ilgili bir takipçinin yorumuna verdiği cevap gündem oldu. Bunun üzerine Everest Yayınları, Kohen’i yazar listesinden çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 18:44
'Filistin' yorumu gündem olmuştu: Azra Kohen'in kitapları listeden çıkarıldı
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'Fi','Çi','Pi' adlı diziye de uyarlanan kitap serisinin yazarı Azra Kohen'in, İsrail'in pazar gecesi Refah'ın batısındaki Tel el Sultan mülteci kampına düzenlediği bombardımanda çoğu kadın ve çocuk 45 Filistinliyi çadırlarında yakarak öldürmesinin ardından yaptığı yorum, sosyal medyada tepki çekti.

Kohen, sosyal medya hesabından bir takipçisine yanıt olarak şöyle yazdı:

"Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum! Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için. Yavrusunu koruyamayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor!"

Bu yorumu üzerine tepki alan Azra Kohen’in kitaplarını basan Everest Yayınları, Kohen'i yazar listesinden çıkararak, kitaplarını internet sitesinden kaldırdı. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan yayınevi, yaptığı açıklamada Azra Kohen’in adını geçirmedi.

Söz konusu açıklama şu şekilde yayımlandı:

"Filistin halkına uygulanan soykırımı lanetliyoruz. En zalim silahlarla, başta çocuklara ve kadınlara olmak üzere, tüm Filistin halkına uygulanan bu durum insanlık suçudur. Bütün yazarlarımızın da, en ufak bir ama, fakat olmaksızın bizimle aynı görüşte olduğuna inanıyoruz. Bu konuda, bu büyük insanlık suçunu meşrulaştıran ya da öven hiç kimsenin yayın grubumuz bünyesinde yer alamayacağını kamuoyunun bilmesini isteriz" ifadelerini kullandı.


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