Filistin’de açık olan platformdan Haniye’nin yakınları paylaşım yapıyor: Instagram çelişkisi

Yayınlanma: 10.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.08.2024 - 04:00

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Haniye’nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram’ı şiddetle kınıyorum” sözleriyle platformu hedef aldı.

1 MİLYON 659 KULLANICI

Filistin için Instagram’ı kapatan AKP, platformun Filistinli kullanıcıları ile çelişti. Haniye’nin ülkesi Filistin’de Instagram’ın 1 milyon 659 bin kullanıcısı bulunurken Filistinlilerin çoğunluğu platformu savaşın yarattığı yıkımı dünyaya göstermek için kullanıyor. Filistinli gazeteciler geleneksel medyanın sansür baskısı sebebiyle uygulamanın canlı yayın özelliği ile seslerini duyurmaya çalışıyor.

Farkındalık yaratmak adına dolaşıma sokulan Filistin temalı yapay zeka tasarımları milyonlarca kez paylaşılıyor. İsrail’in 26 Mayıs tarihli Refah saldırısı sonrasında tasarlanarak dolaşıma sokulan “All eyes on Rafah” (Tüm gözler Refah’ta) yazılı paylaşımın 48 saatte 45 milyondan fazla paylaşılarak internette en çok paylaşım aldı.

Instagram, Hamas üyelerinin yakın çevrelerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaya devam ediliyor. Öldürülen Hamas lideri Haniye’nin gelini İnas Haniye’nin 778 bin takipçisi bulunuyor. İnes Haniye’nin birçok gönderisi bulunuyor.