Mersin’de 'kaçakçılık' operasyonu: 15 cep telefonu ele geçirildi
Mersin’in Silifke ilçesinde cep telefonu kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli, çok miktarda gümrük kaçağı telefonla birlikte yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde bir şahsın yurt dışından getirdiği gümrük kaçağı cep telefonlarının ticaretini yaptığı yönünde bilgi alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin adresinde arama yapan ekipler, 15 adet cep telefonu, 1 tablet, 16 akıllı kol saati, 35 şarj aleti, 15 kablosuz kulaklık ile 4 adet cep telefonu soğutucusu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Etiketler: #akıllı kol saati #Mersin
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında beraat kararları!
- Bakan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- Mansur Yavaş’tan dikkat çeken paylaşım!
- Ön seçim tarihi belli oldu!
- Özdemir Erdoğan’dan Zeki Müren’e büyük saygısızlık!
- 'Sucuk' yerine at ve eşek eti yedirmişler!
- Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
- Deprem raporu yayımlandı
- İzmir'de 'deprem' alarmı: AFAD harekete geçti
- Eylem Tok ve Timur Cihantimur için 'iade' kararı