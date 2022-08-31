Film gibi operasyon: Et TIR'ından esrar çıktı...

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:27

Doğu illerinden yüklediği çok miktarda etle yola çıkan 25 ACH 189 plakalı TIR, Mersin’de Serbest Bölge Gişeler uygulama noktasında durduruldu. Alınan bir istihbarat üzerine Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan TIR'da yapılan aramada, etlerin içinde çuvallarla uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

TAM 77 KİLO 200 GRAM...

Bunun üzerine detaylı arama için emniyete çekilen TIR'da, narkotik dedektör köpeği Miror’un da katıldığı aramalarda etlerin içinde 1 çuval halinde 77 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Etlerin içinden esrarlar tek tek çıkarılırken, film gibi yapılan operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili F.E., B.K., ve Ö.P. isimli şahıslar gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.