İstanbul'da 'kaçak tütün' operasyonu: 1 ton 777 kg nargile tütünü ele geçirildi

30 Ağustos 2022 Salı, 12:38

İstanbul Beykoz’da 29 Ağustos Pazartesi günü, kaçak nargile tütünü bulunan bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON TL

Depoda ve yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 1 ton 777 kg bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 3 ton kaçak nargile tütünü imalatında kullanılan ham madde, bin 470 litre kaçak nargile imalatında kullanılan sıvı, 1 adet terazi, 4 adet metal kova, 22 bin adet plastik kutu ve kapak, 400 bin adet etiket ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor.