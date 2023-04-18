Filmleri aratmadı... Gaziosmanpaşa'da 'nişan atma' kavgası

İstanbul Gaziosmanpaşa'da nişanlanan çift arasında anlaşmazlıklar yaşanınca kadın evlenmekten vazgeçti. Damat tarafı bu durumu kabullenemeyip kadının ailesine sopalarla saldırdı. Kadının ailesi de saldırıya karşılık ve ortalık savaş alanına döndü. O anlar kamera yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 18.04.2023 - 15:29
Filmleri aratmadı... Gaziosmanpaşa'da 'nişan atma' kavgası
Abone Ol google-news

İddialara göre, bir çift geçen aylarda nişanlanarak evlilik yoluna girdi. Çift arasında çıkan anlaşmazlıklar yaşanınca kadın evlenmekten vazgeçti ve nişanı bozdu. Bu durumu kabullenemeyen erkek ve ailesi, tehditlere başladı. 

DAKİKALARCA SÜRDÜ

Geçen pazar günü öğlen saatlerinde Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi'ne erkek tarafı kadının ailesiyle yaşadığı mahalleye geldi.

Minibüsle gelen erkek tarafı ile kız tarafı arasında dakikalarca süren kavga çıktı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Sopalar ve taşların kullandığı kavga erkek tarafının mahalleden ayrılmasıyla sona erdi.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


nişanlı nişanlı çift kavga gaziosmanpaşa

İlgili Haberler

Aydın'da 'gürültü' kavgası: Pompalı tüfekle arkadaşını vurdu

Aydın'da 'gürültü' kavgası: Pompalı tüfekle arkadaşını vurdu
Nesrin Cavadzade’den 'komşularla kavga' iddialarına yanıt

Nesrin Cavadzade’den 'komşularla kavga' iddialarına yanıt
Sinan Oğan’ın katıldığı Mevzular Açık Mikrofon'da kavga çıktı: Oğuzhan Uğur'dan açıklama

Sinan Oğan’ın katıldığı Mevzular Açık Mikrofon'da kavga çıktı: Oğuzhan Uğur'dan açıklama

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler