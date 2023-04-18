Filmleri aratmadı... Gaziosmanpaşa'da 'nişan atma' kavgası

Yayınlanma: 18.04.2023 - 15:29

Güncelleme: 18.04.2023 - 15:29

İddialara göre, bir çift geçen aylarda nişanlanarak evlilik yoluna girdi. Çift arasında çıkan anlaşmazlıklar yaşanınca kadın evlenmekten vazgeçti ve nişanı bozdu. Bu durumu kabullenemeyen erkek ve ailesi, tehditlere başladı.

DAKİKALARCA SÜRDÜ

Geçen pazar günü öğlen saatlerinde Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi'ne erkek tarafı kadının ailesiyle yaşadığı mahalleye geldi.

Minibüsle gelen erkek tarafı ile kız tarafı arasında dakikalarca süren kavga çıktı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Sopalar ve taşların kullandığı kavga erkek tarafının mahalleden ayrılmasıyla sona erdi.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.