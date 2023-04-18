Filmleri aratmadı... Gaziosmanpaşa'da 'nişan atma' kavgası
İstanbul Gaziosmanpaşa'da nişanlanan çift arasında anlaşmazlıklar yaşanınca kadın evlenmekten vazgeçti. Damat tarafı bu durumu kabullenemeyip kadının ailesine sopalarla saldırdı. Kadının ailesi de saldırıya karşılık ve ortalık savaş alanına döndü. O anlar kamera yansıdı.
İddialara göre, bir çift geçen aylarda nişanlanarak evlilik yoluna girdi. Çift arasında çıkan anlaşmazlıklar yaşanınca kadın evlenmekten vazgeçti ve nişanı bozdu. Bu durumu kabullenemeyen erkek ve ailesi, tehditlere başladı.
DAKİKALARCA SÜRDÜ
Geçen pazar günü öğlen saatlerinde Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi'ne erkek tarafı kadının ailesiyle yaşadığı mahalleye geldi.
Minibüsle gelen erkek tarafı ile kız tarafı arasında dakikalarca süren kavga çıktı.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Sopalar ve taşların kullandığı kavga erkek tarafının mahalleden ayrılmasıyla sona erdi.
Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Özge Borak'tan evlilik itirafı: 'Ayıp olmasın diye...'
- Bu yazı 24 saat geçmeden engellenecek
- Tarih verdi: Açık açık ilan edeceğiz
- Türkiye'nin 'kader' seçiminde flaş anket!
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi
- AKP’li 2 ‘prens’ yolsuzluk tarihinde bir ilke imza attı
- Penden yana misun, yoksa...
- Dolar TL'de yükseliş sürüyor!
- Selahattin Demirtaş 'oy pusulasını' paylaştı