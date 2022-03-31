Finansman şirketlerine ‘itibar’ ve ‘ceza’ düzenlemesi tekliften çıkarıldı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren torba kanun teklifinde yer alan finans şirketlerinin itibarı, şöhreti ve servetine zarar verebilecek asılsız haber yapanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesine ilişkin madde AKP tarafından geri çekildi. AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, maddenin yeniden değerlendirileceğini söyledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, torba kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor.
Görüşmeler sırasında finansman şirketleri, finansal kiralama, faktoring şirketleri için getirilen ‘itibar’ ve bu kapsamdaki ‘aykırı’ habere üç yıla kadar hapis cezası getirilmesini öngören düzenleme AKP’li milletvekillerinin önergesiyle tekliften çıkarıldı.
Söz konusu düzenleme, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na tabi şirketler hakkında itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek haber yayınlanması, isimleri belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açacak veya şirketlere duyulan güveni sarsacak veya şirketlerin mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberler yapılmasını yasaklıyordu.
Bir şirketin itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek asılsız haber yayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası verilmesi öngörülüyordu.
Önerge üzerinde söz alan AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, maddenin tekrar değerlendirilmek üzere geri çekildiğini söyledi
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