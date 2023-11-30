Fındık bahçesinde ölü bulundu

Yayınlanma: 30.11.2023 - 13:50

Güncelleme: 30.11.2023 - 13:50

Ordu'nun Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde Kadir Demirhan, fındık bahçesinde çalışmak için evden ayrıldı.

Kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları bahçe içerisinde Kadir Demirhan’ı aradı. Demirhan, yakınları tarafından yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kadir Demirhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Demirhan’ın cenazesi savcılık işlemlerinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlatırken Kadir Demirhan’ın kesin ölüm nedeni otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.