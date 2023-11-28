Alanya’da çadırda kalan şahıs ölü bulundu

Yayınlanma: 28.11.2023 - 11:52

Güncelleme: 28.11.2023 - 11:55

Dinek bölgesi Damlataş Sahili’nde, sabah saatlerinde yürüyüşe gelen vatandalar çadırın önünde hareketsiz şekilde yatan şahsı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın yaklaşık bir haftadır sahildeki çadırda kaldığı öğrenildi.

"BURADA İKİ ARKADAŞ BİR HAFTADIR KALIYORLARDI"

Olayı gören Aykut Kara, "Burada iki arkadaş bir haftadır kalıyorlardı. Ben her gün buraya yürüyüşe gelirim. Ayrıca bölgede yamaç paraşütçülüğü yapıyorum, o nedenle sık gelip gidiyorum. Sabah bu kişi dışarıdaydı, yanında bir arkadaşı vardı ama sonra gitti" dedi.

Ölen şahsın arkadaşı ise, "Sabah 06.30’da çadırda beraber oturduk, bir anda arkasına devrildi. Bayıldı zannettim, nabzı atıyordu. Markete bir şeyler almaya gittim, döndüğümde öldüğünü polislerden öğrendim" diye konuştu.

İsmi öğrenilemeyen şahıs da gözaltına alındı.