Kilis'te yalnız yaşayan doktor evinde ölü bulundu
Kilis'te yalnız yaşayan Dr. İbrahim Güngör (62), evinde ölü olarak bulundu.
Özel bir tıp merkezinde 6 yıldır dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr. İbrahim Güngör, sabah işe gelmeyince mesai arkadaşları telefon ile aradı ancak açan olmadı.
Bunun üzerine bazı arkadaşları, Güngör'ün Sağlık Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada kapı da açılmayınca arkadaşları, polise haber verdi.
KURTARILAMADI
Eve giren ekipler, Güngör'ün hareketsiz buldu. Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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