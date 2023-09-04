Fındık işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 5'i çocuk 17 yaralı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs, yağışlı hava nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan 5’i çocuk 17 kişi, hastanede tedaviye alındı.

DHA
Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:40
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Yemişli Mahallesi’nde saat 06.30 sıralarında; fındık işçilerini taşıyan Süleyman Set'in (45) kullandığı minibüs, yağışlı hava nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada S.S. (37), S.H. (37), N.A.H. (6), Ü.G. (8), C.S. (18), S.A. (49), M.A.A. (27), A.G. (52), Ç.G. (15), G.H. (17), S.U. (63), Y.E.H. (16), E.A. (44), M.A. (20), G.A. (41), Y.A. (59) ve N.U. (61) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.


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Ambulans Ordu

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