Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yayınlanma: 02.09.2023 - 06:56

Güncelleme: 02.09.2023 - 06:58

Çayırova ilçesine bağlı Şekerpınar Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki kavşakta dün saat 23.45 sıralarında; Cenk Y. yönetimindeki otomobil ile Sezai B. yönetimindeki personel taşıyan servis minibüsü kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Cenk Y. ve araçta bulunan 2 kişi ile minibüsteki yolculardan Osman K., Yasin C. ve Tahsin T. yaralandı.

OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Hurdaya dönen ve içerisinde içki şişelerinin bulunduğu otomobilde sıkışan sürücü Cenk Y., itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile diğer yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.