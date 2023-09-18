Fındık toplarken elini arı soktu... Hayatını kaybetti

Yayınlanma: 18.09.2023 - 16:53

Güncelleme: 18.09.2023 - 16:53

Samsun'un Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi'nde 17 yaşındaki Melike Güldaş kendilerine ait fındık bahçesinde fındık toplarken elini arı soktu.

Eve gelince rahatsızlanan Güldaş, ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahale edilen Güldaş taburcu edilip evine gönderildi.

Evinde yeniden fenalaşan Melike Güldaş ailesi tarafından yeniden Asarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Güldaş, hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN KALBİ DURDU

Samsun’daki hastaneye götürülürken ambulansta kalbi duran Güldaş, Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Melike Güldaş hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.