Fındık toplarken tüfekle vuruldular!
Samsun’da fındık toplarken tüfekle açılan ateş sonucu 1’i çocuk 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık toplarken mola verip bahçede dinlenen işçiler yoğun bir silah sesi ile irkildiler.
Bu sırada tüfekle açılan ateş sonucu 13 yaşındaki Yiğit T. ile babaannesi Gülsevin T. (59) bacaklarından vurularak yaralandılar.
Yiğit T. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gülsevin T. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İşçiler silah sesi duyduklarını ancak ateş edeni görmedikleri söylediler. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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