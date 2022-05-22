Finlandiya Dışişleri Bakanı: PKK’nin izleneceğine dair güvence verebiliriz
NATO’ya katılımları konusunda Türkiye’nin olumsuz görüş bildirdiği Finlandiya’nın Dışişleri Bakanı Haavisto, PKK’nin izleneceğine dair güvence verebileceklerini söyledi.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, PKK'nin Finlandiya'daki bağlantılarının daha yakından izleneceğine dair Türkiye'ye güvence verebileceklerini söyledi.
Haavisto, Yle televizyonuna ülkesinin NATO üyelik başvurusuna dair değerlendirmelerde bulundu.
Finlandiya ve Türkiye'nin, ülkesinin NATO üyeliğiyle ilgili sorunları çözmesini beklediğine işaret eden Haavisto, bunun birkaç hafta sürebileceğini belirtti.
Haavisto, müzakerelerin (Türkiye ile) resmi düzeyde devam edeceğini vurgulayarak, "Birkaç gün önce bunun en azından birkaç gün süreceğini söylemiştim. O yüzden temkinli olmak gerekirse, şimdi bunun birkaç hafta süreceğini söyleyebiliriz. Sorunların çözüleceği konusunda iyimserim ancak bu bir sorun değil" ifadesini kullandı.
Bakan Haavisto, Finlandiya ve Türkiye cumhurbaşkanlarının dün yaptıkları telefon görüşmesinde, "Finlandiya'nın terörizme karşı mücadele sicilini ele aldıklarını" aktardı.
Haavisto, ülkesinin Türkiye'ye, PKK'nin bağlantılarının daha yakından izleneceğine dair güvence verebileceğine dikkati çekerek, "Türkiye'ye kesinlikle böyle garantiler verebiliriz. PKK, Avrupa'da terör örgütü olarak kabul edildiği için Finlandiya'da da terör faaliyetine izin vermemek için üzerimize düşeni yapmamız önemli" dedi.
Video Haberler
- Bursa'da dev operasyon
- Yaş çay alım kampanyası sorunlu başladı
- İzmir'de orman yangını
- Elif hemşirenin acı sonu
- Antalya'da katliam: 2 çocuğunu öldürdü
- '6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdü' iddiası
- Ölüme davetiye çıkaran yolculuk: Sürücüler müdahale etti
- Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı!
- Jandarmadan 'kumar' operasyonu
- İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
-
- Fuat Oktay yuhalandı
- 'Eğer o karar alınırsa AKP siyasetten silinir'
- 5 Manşet, 5 Erdoğan!
- Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması
- Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı
- 'Tam oradayız...'
- Yanlış kişiye ödeme yapan bankaya kötü haber
- Anadolu Efes, bir kez daha EuroLeague şampiyonu!
- 'Bu adamı kim terfi ettirdi?'
- 'Biz de lider olarak kabul edebiliriz'