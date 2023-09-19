Firari 4 FETÖ hükümlüsü Eskişehir'de yakalandı!

Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 FETÖ firari hükümlüsünün yakalandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 11:24
Firari 4 FETÖ hükümlüsü Eskişehir'de yakalandı!
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen mahkûmiyet kararı dolayısıyla aranan R.A., S.E., H.Ö. ile A.K.'nin kentte olduklarını belirledi.

Polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonda yakalanan firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.


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