Firari 4 FETÖ hükümlüsü Eskişehir'de yakalandı!
Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 FETÖ firari hükümlüsünün yakalandığı aktarıldı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen mahkûmiyet kararı dolayısıyla aranan R.A., S.E., H.Ö. ile A.K.'nin kentte olduklarını belirledi.
Polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonda yakalanan firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu babasının silahıyla yaşamına son verdi
- 2028’de de yok!
- Uzmanlar hala faydalarını araştırıyor: 1 avuç yeterli
- Gizemli bir güç Ay'da su üretiyor; bu nasıl oluyor?
- Laik ve bilimsel eğitimde utanç verici görüntüler!
- Tanrıkulu ile Orakoğlu arasında 'CIA' polemiği
- AKP'li Şen'in 2'nci tur üzüntüsü
- İYİ Parti'den yeni 'ittifak' açıklaması!
- Kim bu adamlar, kim bu baronlar?
- Çıtayı yükseğe taşıyacak aday