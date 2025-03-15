Firari cinayet hükümlüsü saklandığı villada yakalandı
Konya'da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı villada gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C'nin merkez Meram ilçesi Hatıp Mahallesi'ndeki villada saklandığını tespit etti.
Harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adreste hükümlüyü yakaladı.
Hükümlünün yakalanma anı polis kamerası tarafından kaydedildi.
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