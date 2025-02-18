Firari FETÖ hükümlüsü Alanya'da yakalandı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Firari FETÖ hükümlüsü Alanya'da yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 14:56

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.Ç.'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.


Etiketler: #Alanya #hükümlü #Terör örgütü #fetö

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