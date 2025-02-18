Firari FETÖ hükümlüsü Alanya'da yakalandı!
Antalya'nın Alanya ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.Ç.'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Etiketler: #Alanya #hükümlü #Terör örgütü #fetö
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