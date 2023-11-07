Firari FETÖ hükümlüsü Sivas'ta yakalandı!
Sivas'ta, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle çarptırıldığı hapis cezası kesinleşen firari G.A. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyeliğinden hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan G.A.'yı yakalamak için çalışma yaptı.
Çalışma sonucu yakalanan FETÖ hükümlüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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