Firari FETÖ hükümlüsü Sivas'ta yakalandı!

Sivas'ta, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle çarptırıldığı hapis cezası kesinleşen firari G.A. yakalanarak cezaevine gönderildi.

AA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 16:23
Firari FETÖ hükümlüsü Sivas'ta yakalandı!
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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyeliğinden hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan G.A.'yı yakalamak için çalışma yaptı.

Çalışma sonucu yakalanan FETÖ hükümlüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


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