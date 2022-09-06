Firari hükümlü, 'cezaevi ziyaretinde' yakalandı: '25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim'
Bolu’da, 'kasten öldürme' suçundan hakkındaki 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Emin Arslan (41), yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde yakalandı.
İstanbul Bakırköy’de geçen yıl cinayete karışan Emin Arslan hakkında, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nce 25 Ağustos’ta ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezası kararı verildi. Yakalama kararı çıkarılan Arslan ise Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan yakını G.A.'yı ziyarete geldi.
Cezaevi girişinde yapılan kimlik kontrolünde yakalama kararı olduğu belirlenen Emin Arslan, gözaltına alındı.
GAZETECİLERE PİŞKİN YANIT
Arslan, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim” diyerek güldü. İşlemleri tamamlanan Emin Arslan, cezaevine gönderildi.
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