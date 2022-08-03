Ankara'da IŞİD operasyonu: 15 gözaltı
IŞİD terör örgütüne yönelik Ankara'da düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerindeki IŞİD terör örgütü mensuplarıyla irtibatı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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