Ankara'da IŞİD operasyonu: 15 gözaltı

IŞİD terör örgütüne yönelik Ankara'da düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

DHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:56
Ankara'da IŞİD operasyonu: 15 gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerindeki IŞİD terör örgütü mensuplarıyla irtibatı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 


Ankara Operasyon IŞİD

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