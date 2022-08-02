Gaziantep'te IŞİD operasyonuna 1 tutuklama

Terör örgütü IŞİD'e yönelik Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

DHA
02 Ağustos 2022 Salı, 15:48
Gaziantep'te IŞİD operasyonuna 1 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgüt adına faaliyet gösterdiği öne sürülen N.T. ve T.T.'yi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden T.T. tutuklandı, N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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