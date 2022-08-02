Gaziantep'te IŞİD operasyonuna 1 tutuklama
Terör örgütü IŞİD'e yönelik Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgüt adına faaliyet gösterdiği öne sürülen N.T. ve T.T.'yi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden T.T. tutuklandı, N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Aleyna Tilki yaylada silahla ateş ettiği anlar...
- Kuran kursu davasında yeni gelişme
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İzmir'de orman dışı alanda yangın!
- ''Beşli çeteler yerken...''
- Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi g
- Bursa'da korkunç kaza: TIR, otomobile çarptı!
- Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 53 gündür aranıyor
- 'Yan baktın' kavgası bütün sokağı karıştırdı
- 'Sahte Meclis kartlı' silah kaçakçısı yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- Çevik Bir'e tahliye kararı
- 'Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...'
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'
- Ebrar Karakurt'u çılgına çeviren olay
- Şirket içeriden vurgun yedi
- 'En endişe verici ülke Türkiye'
- 'Erdoğan’ın kozu döndü kendini vurdu'
- MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu