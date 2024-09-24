Akit yazarından H.K.G. davasında baba Gümüşel'e hapis cezası verilmesine tepki: 'Kızın attığı iftirada...'

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, 6 yaşında evlendirilen H.K.G. davasında baba Gümüşel'e 18 yıl ve "damadına" 36 yıl hapis cezası verilmesinin doğru olmadığını savundu.

Akit yazarından H.K.G. davasında baba Gümüşel'e hapis cezası verilmesine tepki: 'Kızın attığı iftirada...'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2024 - 10:42

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin altı yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli’yle ‘evlendirilmesi’ne ilişkin davada karar çıktı.

Gümüşel’e 18 yıl dokuz ay, İstekli’ye 36 yıl hapis cezası verildi.

CEZALARDAN RAHATSIZ OLDU!

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu ise kararın doğru olmadığını öne sürerek H.K.G.'nin 15 yaşında evlendirildiğini ve Gümüşel'in kızını "öldürse" alacağı cezanın 24 yıl olduğunu iddia etti.

Karahasanoğlu'nun yazısı şöyle:

"Narin’de, kaybolmasından 3 saat sonra başlayan soruşturmada. 33 gündür bir arpa boyu yol alamayan devletimiz..

Savcılarımız, hakimlerimiz

Nasıl oluyor ise..

Yusuf Ziya hocamızın kızının, bir bunalıma girerek attığı iftirada, 18 yıl öncesinin yaşananlarını, bir çırpıda toparlayıp, adeta hiçbir şüphe olmayacak şekilde çözdü ve cezayı kesti..

Buna inanabiliyor musunuz?

Ve daha acıklısını söyleyeyim.. Yusuf Ziya hocamıza, asla böyle bir şey isnat edemem.. Ama kıyasımı yapmak zorundayım ki, vicdansızlık anlaşılsın..

Yusuf Ziya hocamız, (Allah korusun) kızını öldürmüş olsaydı..

Cezaevinde kalacağı süre 24 yıl idi..

Kızını 15 yaşında evlendirdiği için aldığı ceza ise 18 yıl..

Damadın cezası üzerinden hesaplarsak.. Bunalıma giren kızımızın attığı iftira sonrasında eşine verilen ceza 36 yıl..

Damadın, eşini öldürmüş olsaydı alacağı ceza...

İçim acıyor.. Daha fazlasını yazamıyorum..."


Etiketler: #çocuğa cinsel istismar #cinsel istismar #h.k.g.

İlgili Haberler

14 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar: Canlı yayında gözaltına alınmışlardı, tutuklandılar!

14 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar: Canlı yayında gözaltına alınmışlardı, tutuklandılar!
Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki H.K.G.'ye cinsel istismar davasında karar

Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki H.K.G.'ye cinsel istismar davasında karar
Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki H.K.G.'ye cinsel istismar davasında karar günü

Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki H.K.G.'ye cinsel istismar davasında karar günü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler