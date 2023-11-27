Firarinin evinden 'cephanelik' çıktı!
Adana’da bir kadını tabancayla yaralayan firari, Seyhan polisi tarafından evine yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinden, el yapımı patlayıcı (EYP) ve ruhsatsız silahlar çıktı.
Alınan bilgiye göre, Mervan A. (25) Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde 4 Ağustos tarihinde karıştığı silahlı kavgada Z.K. isimli bir kadını tabancayla elinden vurup kaçtı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis firari olan Mervan A.’nın peşine düştü. Polis şüphelinin evine geldiğini belirleyip yaptığı operasyonda şüpheliyi yakaladı. Şahsın evinden el yapımı patlayıcı (EYP), ruhsatsız tabanca, ruhsatsız otomatik tüfek, 3 şarjör ve 8 adet mermi ele geçirildi.
Evde bulunan EYP’nin ardından bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanı, etrafı güvenli hale getirdi. EYP, boş bir bölgede kontrollü olarak imha edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mervan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- ‘Üç belediye başkan adayımız haricinde...'
- Valilik açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
- Erdoğan mı Netanyahu mu?
- İngiltere gözden çıkardı, Türkiye'ye gelebilir...
- Ünlü şarkıcı, Zafer Partisi'ne katıldı
- İYİ Parti’den ‘Fatih Akşener’ açıklaması!
- Fatih Terim'den ilk açıklama geldi
- İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!