Şüphe üzerine durdurulan araçtan 'cephanelik' çıktı

Yayınlanma: 27.08.2023 - 07:37

Güncelleme: 27.08.2023 - 07:39

Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Gümüşsu Sokak’ta, saat 22.30 sıralarında; devriye attıkları sırada sokak üzerinde park halinde olan otomobilin içerisinde bulunan 2 kişiden şüphelenen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği’ne bağlı ekipler araçta arama yaptı.

36 ADET KURUSIKI RUHSATSIZ TABANCA

Yunus ekiplerinin yaptığı aramada otomobilin arka koltuğunda bulunan bavulun içerisine koyulmuş 36 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Tabancalara el konulurken, şüpheli H.K. ile Ö.S. gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.