Fırat Fıstık kimdir? Gazeteci Fırat Fıstık kaç yaşında, nereli?

Sözcü TV muhabiri gazeteci Fırat Fıstık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Fıstık, "Başsavcılık tarafından 'ivedilikle' ifadeye çağrıldım. Ne denir ki" ifadelerini kullandı. Peki, Fırat Fıstık kimdir? Gazeteci Fırat Fıstık kaç yaşında, nereli?

Fırat Fıstık kimdir? Gazeteci Fırat Fıstık kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 15:12

Sözcü TV Muhabiri Fırat Fıstık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  soruşturma başlatıldı. Peki, Fırat Fıstık kimdir? Gazeteci Fırat Fıstık kaç yaşında, nereli?

FIRAT FISTIK KİMDİR?

Fırat Fıstık 1991 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe, Marmara Üniversitesi'nde gazetecilik okudu. Cumhuriyet Gazetesi, Bianet, Medyascope gibi kurumlarda çalıştı. Şu an ise Sözcü TV'de muhabirlik yapıyor.

SORUŞTUMA BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarının ardından, Sözcü TV muhabiri Fırat Fıstık hakkında 14 Kasım'da yaptığı "Bakanlık, İsrail’den mal alıyor" başlıklı haber nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 


Etiketler: #Fırat Fıstık #kimdir?

İlgili Haberler

Fırat Epözdemir kimdir? İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir neden tutuklandı?

Fırat Epözdemir kimdir? İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir neden tutuklandı?
Andrea Minguzzi kimdir? İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu kim?

Andrea Minguzzi kimdir? İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu kim?
Satılmış Büyükcanayakın kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun bahsettiği Satılmış Büyükcanayakın kaç yaşında, nereli?

Satılmış Büyükcanayakın kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun bahsettiği Satılmış Büyükcanayakın kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler