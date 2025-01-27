Yayınlanma: 27.01.2025 - 15:12

Güncelleme: 27.01.2025 - 15:12

Sözcü TV Muhabiri Fırat Fıstık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Peki, Fırat Fıstık kimdir? Gazeteci Fırat Fıstık kaç yaşında, nereli?

FIRAT FISTIK KİMDİR?

Fırat Fıstık 1991 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe, Marmara Üniversitesi'nde gazetecilik okudu. Cumhuriyet Gazetesi, Bianet, Medyascope gibi kurumlarda çalıştı. Şu an ise Sözcü TV'de muhabirlik yapıyor.

SORUŞTUMA BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarının ardından, Sözcü TV muhabiri Fırat Fıstık hakkında 14 Kasım'da yaptığı "Bakanlık, İsrail’den mal alıyor" başlıklı haber nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.