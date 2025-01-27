Fırat Epözdemir kimdir? İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir neden tutuklandı?

Avrupa Konseyi toplantısından dönerken gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Fırat Epözdemir, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Peki, Fırat Epözdemir kimdir? İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir neden tutuklandı?

Fırat Epözdemir kimdir? İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir neden tutuklandı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 15:04

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK 'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik Epözdemir'in tutuklanmasına karar verdi. Peki, Fırat Epözdemir kimdir? İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir neden tutuklandı?

FIRAT EPÖZDEMİR KİMDİR?

Fırat Epözdemir, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesidir.

Fırat Epözdemir, 1 Kasım 2015’te HDP? tarafından İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak gösterilmişti.

FIRAT EPÖZDEMİR NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir, “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı. İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, "Varsayımlar temelinde inşa edilen bir dosya söz konusu. Bu haksızlığın giderilmesi için gerekli adımları atacağız" dedi.

Fırat Epözdemir'in, örgütün alt yapılanması olan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu olduğuna ilişkin örgüt arşivinden ele geçirilen veriler bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca Fırat Epözdemir'in, 2015'te Diren Cizre isimli WhatsApp grubunda örgütsel faaliyetlere katıldığı ve örgüte ait paçavralarla fotoğrafı olduğu belirlenen soruşturmada, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Etiketler: #Fırat Epözdemir #kimdir?

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