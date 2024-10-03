Fırat Nehri’nde erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri’nde bir erkek cesedi bulundu.

Fırat Nehri’nde erkek cesedi bulundu
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İHA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 16:55

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesinde sahil yolunda yürüyen yurttaşlar, Fırat Nehri kıyısında bir ceset fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ceset, olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Yapılan ilk incelemelerde cesedin yaklaşık 60-65 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Şanlıurfa #Fırat Nehri #ceset

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