Fırat Nehri'ne düşen üniversite öğrencisini, çevredekiler kurtardı

Arkadaşlarıyla şakalaşırken bir anda dengesini kaybederek Fırat Nehri'ne düşen üniversite öğrencisi Saadet Erkut (18), çevredeki yurttaşların dikkati sayesinde kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Erkut, 'hayati tehlike' nedeniyle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

DHA
17 Haziran 2022 Cuma, 16:38
Fırat Nehri'ne düşen üniversite öğrencisini, çevredekiler kurtardı
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, üniversite öğrencisi Saadet Erkut (18), arkadaşlarıyla şakalaşırken dengesini kaybederek asma köprüden Fırat Nehri'ne düştü. Yüzme bilmeyen Erkut, suya atlayanlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Halfeti'de meydana geldi. Harran Üniversitesi öğrencisi 3 kız arkadaş, turistik alanlarda dolaşmaya başladı.

Fırat Nehri'nin üstündeki asma köprüden geçen Saadet Erkut, arkadaşlarıyla şakalaşırken bir anda dengesini kaybederek Fırat Nehri'ne düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yüzme bilmeyen ve yardım isteyen Erkut, suya atlayanlar tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Erkut, hayati tehlike nedeniyle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Erkut'un, nehirden kurtarılması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


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