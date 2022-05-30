Mahalle sakinlerinin dikkati 5 çocuğu 'ölümden' kurtardı
Osmaniye’de bir evde çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri olası facianın önüne geçti. İçeride mahsur kalan ve dumandan etkilenen 5 çocuk, mahalle sakinleri tarafından evin kapısı kırılarak kurtarıldı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1551 Sokak’ta bulunun bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evden dumanlar yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
ÇOCUKLAR İÇERİDE KALDI
Ekiplerin gelmesini bekleyen mahalle sakinleri bu sırada içeride çocukların olduğunu öğrendi. Bunun üzerine evin kapısını kıran yurttaşlar yangın nedeniyle içerde oluşan dumandan etkilenen 5 çocuğu dışarıya çıkardı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince içerde tutuşan perde ve çekyat söndürülürken sağlık ekipleri de dumandan etkilenen çocuklara müdahale etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çocuklar Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
"SANIRIM ÇAKMAKLA ÇEKYATI YAKMIŞLAR"
Olayın görgü şahitlerinden mahalle sakini bir kadın, "Büyük kıza sordum. Yangın pervaneden çıktı diyor da evin elektriğini ben kestim. Elektrik vardı. Öyle bir şey olsa elektrik yanmazdı. Sanırım çakmakla çekyatı yakmışlar. Baktım vantilatörde siyahlık da yoktu" diye konuştu.
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