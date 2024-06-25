Fırına silahla saldırdılar!

Yayınlanma: 25.06.2024 - 12:57

Güncelleme: 25.06.2024 - 12:57

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde bulunan bir fırına gece saatlerinde motosiklet ile gelen 2 kişiden biri motosikletten inerek fırının camına ateş açtı.

Cama 4 el ateş eden şahıs, daha sonra motosiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, motosiklet ile fırına yaklaşan iki kişiden birinin motosikletten inerek fırına ateş açtığı daha sonrasında olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.

O saatlerde fırının içerisinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.