Fırına silahla saldırdılar!
Arnavutköy’de ekmek fırınına motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde bulunan bir fırına gece saatlerinde motosiklet ile gelen 2 kişiden biri motosikletten inerek fırının camına ateş açtı.
Cama 4 el ateş eden şahıs, daha sonra motosiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde, motosiklet ile fırına yaklaşan iki kişiden birinin motosikletten inerek fırına ateş açtığı daha sonrasında olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.
O saatlerde fırının içerisinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
- 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
- ‘Mansur Yavaş için çalışacaklar’
- 'Faturayı vatandaşa çıkarmakta ısrarlılar'
- Görüntülerdeki kadın tutuklandı
- Cumhuriyet MHP'li kaynaklara ulaştı
- İstifa ettiğini duyurdu
- AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem!
- Seçimin ardından ilk dikkat çeken görevden almalar!
- Kulis: Bahçeli, Erdoğan'a şart koydu