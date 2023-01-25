Börek yaparken dikkat edin.. Böreğin lezzetini kaçıran hata! Aşçılar da uyarıyor

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 19:45

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 19:45

Börek, Türk mutfağında çokça tüketilen yiyecekler arasında yer almaktadır. Börek sadece Türkiye'de değil komşu ülkelerde de çokça tüketilir. Ermenistan, Azerbaycan, İran, Suriye, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Bulgaristan, Karadağ gibi bir çok ülkede börek kahvaltıların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alır.

Börek yaparken bilmeniz gereken bazı sırlar bulunuyor.

MUTLAKA SOS KULLANILMALI

Börek yaparken mutlaka sos kullanılmalı. Kullanılacak sosun içerisinde maden suyu olmalıdır. Maden suyu böreğin çıtır çıtır olmasını sağlamaktadır.

HAZIR YUFKA ALIRKEN DİKKAT

Böreğinizi hazır yufkayla yapacaksanız mutlaka taze olmasına dikkat edin. Yufka taze değilse börek pişerken yufka dağılır ve böreğiniz hamur gibi olur.

İÇ MALZEMELERE DİKKAT EDİN

Bir uyarımızda böreğin içerisinde kullanacağınız iç malzemelerle ilgili. Eğer böreğinizin iç malzemeleri oda sıcaklığında olmazsa böreğiniz pişerken dağılacaktır. Çıtır çıtır kıvamı kalmayacaktır. Bu yüzden malzemeler soğuk olmamalı veya sıcak olmamalıdır. Oda sıcaklığında olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.

KIYMALI BÖREK YAPARKEN BİLMENİZ GEREKEN SIR

Kıymalı börek, Türk mutfağında çokça tüketilen börekler arasında yer alıyor. Kıymalı börek yaparken mutlaka kıymayı iki kez çektirin. Böylelikle yapacağınız börek çok daha lezzetli olacaktır.

AYÇİÇEK YAĞINDAN UZAK DURUN

Börek yaparken mutlaka zeytinyağı kullanın. Ayçiçek yağı böreğin lezzetini kaçıracağı gibi aynı zamanda da sağlıksızdır. Bir çok aşçıda ayçiçek yağını önermemektedir.