Fırında skandal görüntüler: Çizmeleriyle kurabiye dolu rafların üzerinde dolaştı
Düzce’de bir fırında çalışan tezgahtar kadın, pişmeye gidecek olan kurabiyelerin bulunduğu tepsilerin takılı olduğu rafların üzerinde çizmeleriyle dolaştı. Tezgahtar o anları ise sosyal medya hesabında paylaştı.
Mergiç Mahallesi'ndeki bir fırında tezgahtar olarak çalışan kadın, pişmeye gidecek olan üzerleri açık kurabiyelerin bulunduğu tepsilerin takılı olduğu rafların üzerine çizmeleriyle bastı.
Kadın o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak, ‘Tezgahtarlıkta ne var Allah aşkına diyorlar ama’ mesajıyla paylaştı.
Kadının paylaşımı tepki çekti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Paylaşımın ardından Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri fırına giderek denetim ve inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat verildi... Artarak devam edecek
- 'Soylu ve İçten beni öldürttürecek'
- Anadolu’nun Gizemli Piramitleri: Tümülüsler
- Sedat Peker’in eşinden yeni fotoğraf
- Ece Güner'den Akşener’i kızdıracak sözler
- Alman yıldızdan Sacha Boey itirafı!
- Kabuğu ile yendiğinde şifa kaynağı oluyor...
- CHP'den YSK'ye 'oy pusulası' itirazı
- İzmir ilçe adayları belli oldu
- Başkentte hilafet çağrısı!