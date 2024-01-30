Fırında skandal görüntüler: Çizmeleriyle kurabiye dolu rafların üzerinde dolaştı

Yayınlanma: 30.01.2024 - 12:22

Güncelleme: 30.01.2024 - 12:23

Mergiç Mahallesi'ndeki bir fırında tezgahtar olarak çalışan kadın, pişmeye gidecek olan üzerleri açık kurabiyelerin bulunduğu tepsilerin takılı olduğu rafların üzerine çizmeleriyle bastı.

Kadın o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak, ‘Tezgahtarlıkta ne var Allah aşkına diyorlar ama’ mesajıyla paylaştı.

Kadının paylaşımı tepki çekti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Paylaşımın ardından Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri fırına giderek denetim ve inceleme başlattı.