Fırtına, 2 hektar ormanlık alanı etkiledi
KÜTAHYA'nın merkeze bağlı Lütfiye köyü yakınlarındaki ormanda fırtına nedeniyle 600'den fazla çam ağacının zarar gördüğü ortaya çıktı. 2 hektarlık alanda büyük bir afet olduğunu belirten Orman İşletme Şefi Timuçin Özdemir, "Bu kırık ve devrik ağaçları kaldırdıktan sonra, toprak işlemelerini yapıp sahamızı rehabilitasyona hazır hale getireceğiz" dedi.
Kütahya'nın merkezine 40 kilometre mesafedeki 50 haneli Lütfiye köyünde önceki gün etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak, hayatı felç etti. Köye yakın 1400 rakımlı Türkmen Dağı'ndaki ormanda kuvvetli rüzgarda yüzlerce ağaç devrildi, iletişim hatları zarar gördü.
Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından ormana çıkan köylüler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Buradaki ağaçların fotoğraflarını çeken köylüler, durumu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bildirdi. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de fırtınanın zarar verdiği 2 hektar alanda inceleme yaptı.
Kırılan ve toprağından ayrılarak devrilen ağaçları tek tek
tespit eden ekipler, kesim işlemlerine de başladı. Geyik Alanı Orman İşletme
Şefliği ekipleri, 600'ün üzerinde çam ağacının fırtınadan etkilediğini
belirledi.
'AĞAÇLARI GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜK'
Lütfiye köyü muhtarı Rasim Altıntaş, fırtına nedeniyle 600 civarında ağacın zarar görmesi nedeniyle çok üzüldüklerini söyledi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Altıntaş, "Bu manzarayı görünce çok üzüldük. Bu afet köyümüze gelseydi perişan ederdi. Ormanlarımızı kırmış, talan etmiş. Orman teşkilatımıza haber verdik. Onlar, şimdi çalışmalarını yapıyor. Köy halkı olarak devletimizin ve orman teşkilatımızın yanındayız. Değer biçilmeyen bir yer. Buranın telef olması bizi çok üzdü" dedi.
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