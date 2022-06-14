Fırtına, 2 hektar ormanlık alanı etkiledi

14 Haziran 2022 Salı, 11:55

Kütahya'nın merkezine 40 kilometre mesafedeki 50 haneli Lütfiye köyünde önceki gün etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak, hayatı felç etti. Köye yakın 1400 rakımlı Türkmen Dağı'ndaki ormanda kuvvetli rüzgarda yüzlerce ağaç devrildi, iletişim hatları zarar gördü.

Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından ormana çıkan köylüler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Buradaki ağaçların fotoğraflarını çeken köylüler, durumu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bildirdi. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de fırtınanın zarar verdiği 2 hektar alanda inceleme yaptı.

Kırılan ve toprağından ayrılarak devrilen ağaçları tek tek tespit eden ekipler, kesim işlemlerine de başladı. Geyik Alanı Orman İşletme Şefliği ekipleri, 600'ün üzerinde çam ağacının fırtınadan etkilediğini belirledi.



'AĞAÇLARI GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜK'

Lütfiye köyü muhtarı Rasim Altıntaş, fırtına nedeniyle 600 civarında ağacın zarar görmesi nedeniyle çok üzüldüklerini söyledi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Altıntaş, "Bu manzarayı görünce çok üzüldük. Bu afet köyümüze gelseydi perişan ederdi. Ormanlarımızı kırmış, talan etmiş. Orman teşkilatımıza haber verdik. Onlar, şimdi çalışmalarını yapıyor. Köy halkı olarak devletimizin ve orman teşkilatımızın yanındayız. Değer biçilmeyen bir yer. Buranın telef olması bizi çok üzdü" dedi.