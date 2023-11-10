Meteoroloji'den 'İzmir' uyarısı... Fırtına etkili olacak!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 13:36

Güncelleme: 10.11.2023 - 13:36

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulundu.

Açıklamada, İzmir il genelinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (50-75 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

AĞA DEVRİLMESİ, ÇATI UÇMASI VE ZEHİRLENMELERE DİKKAT!

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ile doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Fırtına'nın yarın saat 10.00'da başlayıp, aynı gün saat 23.59'dan itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.