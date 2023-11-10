Meteoroloji saat verdi... Marmara için 'fırtına' uyarısı!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 13:14

Güncelleme: 10.11.2023 - 13:14

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, bölgemizde yer yer 90 km/saat) beklendiği bildirildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.