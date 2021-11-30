Fırtına etkisi arttırıyor, deniz taştı

30 Kasım 2021 Salı, 18:42

Kentin sahil bölgelerindeki pek çok nokta dev dalgalar nedeniyle sular altında kaldı. Çınarcık ilçesinde iskele mevkiini su basarken bazı bölgelerde suların evlerin yakınına kadar geldiği görüldü. Liman bölgesinde bulunan konteynırlarda da ciddi hasarlar meydana geldi. Vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Yalova şehir merkezinde de sahil şeridi dalgalardan nasibini aldı. Kentin işlek noktalarından marinada deniz suları, restoran ve kafeteryaların olduğu kesime kadar geldi. 17 Ağustos Deprem Anıtı çevresindeki bazı işletmeler de sular altında kaldı.

EVLERİ SU BASTI

Yalova Belediyesi’ne ait TİGEM Tatilpark’ta bulunan bungalov evleri de su bastı. Kış aylarında burada barınan üniversite öğrencileri bungalov evleri tahliye etmek zorunda kaldı.

Altınova ilçesine bağlı Subaşı Beldesi’nde bulunan Hacı Ali Saruhan Ortaokulu’nun da çatısının uçtuğu bildirildi. Okulda kimsenin bulunmaması bir yaralanma ve can kaybının önüne geçerken Subaşı Belediyesi ekipleri hasar tespit ve temizlik çalışması yaptı.

Diğer yandan kentin pek çok noktasında lodos nedeniyle ağaçlar devrildi.