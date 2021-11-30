Fırtına etkisi arttırıyor, deniz taştı
Yalova’da dünden itibaren etkili olan lodos ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtına nedeniyle sahil kesimlerinde deniz taşarken bir okulun çatısı uçtu, çok sayıda ağaç da devrildi.
Kentin sahil bölgelerindeki pek çok nokta dev dalgalar nedeniyle sular altında kaldı. Çınarcık ilçesinde iskele mevkiini su basarken bazı bölgelerde suların evlerin yakınına kadar geldiği görüldü. Liman bölgesinde bulunan konteynırlarda da ciddi hasarlar meydana geldi. Vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Yalova şehir merkezinde de sahil şeridi dalgalardan nasibini aldı. Kentin işlek noktalarından marinada deniz suları, restoran ve kafeteryaların olduğu kesime kadar geldi. 17 Ağustos Deprem Anıtı çevresindeki bazı işletmeler de sular altında kaldı.
EVLERİ SU BASTI
Yalova Belediyesi’ne ait TİGEM Tatilpark’ta bulunan bungalov evleri de su bastı. Kış aylarında burada barınan üniversite öğrencileri bungalov evleri tahliye etmek zorunda kaldı.
Altınova ilçesine bağlı Subaşı Beldesi’nde bulunan Hacı Ali Saruhan Ortaokulu’nun da çatısının uçtuğu bildirildi. Okulda kimsenin bulunmaması bir yaralanma ve can kaybının önüne geçerken Subaşı Belediyesi ekipleri hasar tespit ve temizlik çalışması yaptı.
Diğer yandan kentin pek çok noktasında lodos nedeniyle ağaçlar devrildi.
Video Haberler
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
En Çok Okunan Haberler
- Peker kamera karşısına geçti
- Müslüme'nin 'dedesi' hakkında yeni gelişme
- Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit
- 'Gerilim ve tehlike arttı' dedi, uyardı
- Türkeş'in eşinden Bahçeli'ye sert sözler
- Kripto paralara rekor para akışı
- Ayçiçek yağına zincir vuruldu
- Merkez Bankası'nda ayrılık
- AKP'de büyük düşüş: Fark çift hanede!
- Sessizliğini bozan Elvan'a çok sert tepki