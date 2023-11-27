Fırtınada fotoğraf çekeceklerdi: Dev dalgalara kapıldılar!

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde liman mevkiinde fırtınada oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmeye çalışan 2 genç dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Kayıp gençleri bulmak için denizde çalışma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 16:57
Fırtınada fotoğraf çekeceklerdi: Dev dalgalara kapıldılar!
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Alınan bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiine fotoğraf çektirmek için giden iki genç kayalıklarda otururken aniden gelen dalga ile deniz suyuna kapıldılar. 

15-20 yaş arasında ve öğrenci oldukları öğrenilen iki genç aniden gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, Emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kayıp gençleri bulmak için çalışma başlatılırken, yoğun dalgalar sebebiyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.


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