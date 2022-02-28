Fırtınadan etkilenen gemiler Sinop limanına sığındı
Haftaya şiddetli fırtına ve sisle başlayan Batı Karadeniz'de yük ve balıkçı gemileri, Sinop limanına sığındı.
Haftaya fırtınayla başlayan Batı Karadeniz'de fırtına öncesi Sinop açıklarında seyreden yük ve balıkçı gemileri, fırtınanın etkisini göstermesiyle Sinop limanına demirledi.
Uluslararası taşımacılık yapan çok sayıda yük gemisi, olumuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemedi. Fırtınanın etkili olmasıyla Sinop'a demir atan çok sayıda yük gemisi, hava koşullarının iyileşmesini bekliyor.
GEMİLER SEYİR ETMEKTE ZORLANIYORLAR
Abalı Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ömer Tuncer yaptığı açıklamada, "Girdiğimiz haftada bölgemizde şiddetli fırtına ve sis etkili oluyor, gemiler seyir etmekte zorlanıyorlar. Yollarına devam edemeyen uluslararası yük gemileri, kentimizin doğal limanına demir atmış vaziyette hava şartlarının iyileşmesini bekliyorlar. Bu hafta genel olarak fırtına etkili olacak gibi görünüyor. Hem balıkçı teknelerimiz hem de kuru yük gemileri Sinop açıklarında az da olsa fırtınanın dinmesini bekliyor" dedi.
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