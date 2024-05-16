Fiyatı beğenmeyip bir kamyon patlıcanı çöpe döktü
Antalya'da bir çiftçi, kamyonetin kasasına yüklediği patlıcanları komisyoncular düşük fiyat verince çöpe döktü.
Antalya'da bir çiftçi, para etmediği gerekçesiyle bir kamyonet dolusu patlıcanı çöpe döktü. O anlar, çiftçinin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Komisyoncuların halde patlıcana 2-3 TL fiyat teklif ettiğini öne süren çiftçinin, "Para mı ediyor. Mal kırmızıymış" dedi.
"ÇİFTÇİ ZOR DURUMDA"
Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde çiftçi patlıcanları çöpe dökerken, bir yandan da şunları söyledi:
"Çiftçi zor durumda ağlıyor, mal satılmıyor. Beğenmiyorlar, almamak için sırf 2 TL'ye, 3 TL'ye düşsün diye… Pazarda çöp patlıcan 20 TL'ye. Ama şu malı halde alan yok, 3 TL'ye istiyorlar. Şu anda biz de çöpe döküyoruz hayvanlar yesin diye."
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'ın cezası belli oldu!
- Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- İyi kalpliliğiyle bilinen 4 burç
- AKP bürokrasisinde kavga
- Erdoğan açıkladı: Bir gruba daha yeşil pasaport müjdesi
- 'Anayasa ihlalinin sembol ismini...'
- Yurttaş ne kadar beğeniyor?
- Binaya asılan dev pankartı gören dönüp bir daha baktı
- Soylu’dan muhabire müdahale
- Uyuşturucudan yakalanan oyuncudan ilk paylaşım