Fiyatı beğenmeyip bir kamyon patlıcanı çöpe döktü

Antalya'da bir çiftçi, kamyonetin kasasına yüklediği patlıcanları komisyoncular düşük fiyat verince çöpe döktü.

DHA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 17:57
Fiyatı beğenmeyip bir kamyon patlıcanı çöpe döktü
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Antalya'da bir çiftçi, para etmediği gerekçesiyle bir kamyonet dolusu patlıcanı çöpe döktü. O anlar, çiftçinin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Komisyoncuların halde patlıcana 2-3 TL fiyat teklif ettiğini öne süren çiftçinin, "Para mı ediyor. Mal kırmızıymış" dedi.

"ÇİFTÇİ ZOR DURUMDA"

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde çiftçi patlıcanları çöpe dökerken, bir yandan da şunları söyledi:

"Çiftçi zor durumda ağlıyor, mal satılmıyor. Beğenmiyorlar, almamak için sırf 2 TL'ye, 3 TL'ye düşsün diye… Pazarda çöp patlıcan 20 TL'ye. Ama şu malı halde alan yok, 3 TL'ye istiyorlar. Şu anda biz de çöpe döküyoruz hayvanlar yesin diye."

 

 


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