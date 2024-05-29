Fiyatını fazla bulduğu dönerci dükkanına ateş açtı
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yediği dönerin fiyatını fazla bulan bir kişi önce çalışanlarla tartıştı, ardından da dükkana rastgele ateş açtı. Polis ekipleri şüpheliyi yakaladı.
Zeytinburnu'nda yediği dönerin fiyatını pahalı bulunca çalışanlarla tartışıp büfede silahla rastgele ateş eden şüpheli yakalandı.
Sümer Mahallesi 18. Sokak’taki büfeye gelen Emre B. yediği tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca çalışanlarla tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki silahla dükkanda rastgele ateş ederek kaçtı.
Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar büfenin camlarına isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.
Bu arada, şüphelinin olay sonrası kaçış anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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