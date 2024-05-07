Gasbedemeyince pompalı tüfekle ateş açtı!
Beylikdüzü'nde 2 şüpheli, sokakta yürüyen 1 kişiyi gasbetmeye çalıştı. Şüphelilerden biri kaçan kişinin arkasından pompalı tüfekle ateş açtı. Pompalı tüfekli saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Pazartesi gece saatlerinde Gürpınar Mahallesi Kartal Sokak’ta meydana geldi. Süleyman K. ve arkadaşı, sokakta yürüyen 1 kişiyi gasbetmeye çalıştı. Kaçmaya başlayan kişiyle şüpheliler arasında bir süre kovalamaca yaşandı.
Süleyman K. kaçan kişinin arkasından pompalı tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki incelemelerini tamamlayan polis ekipleri, pompalı tüfekle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüpheli Süleyman K. gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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