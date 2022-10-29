FKF ve Devrim Hareketi'nden Kadıköy'de 29 Ekim yürüyüşü
Fikir Kulüpleri Fedarasyonu (FKF) ve Devrim Hareketi, Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünde İstanbul Kadıköy'de yürüyüş gerçekleştirdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlamak için İstanbul Kadıköy Süreyya Operası önünde “100. Yılda Cumhuriyet için Buradayız!” sloganıyla bir araya gelen FKF ve Devrim Hareketi üyeleri yürüyüş gerçekleştirdi.
"Cumhuriyet için buradayız" pankartının açıldığı eylemde, "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!", "Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok!", "Bu memleket bizim yobaza bırakmayız" sloganları atıldı.
"CUMHURİYETİ YENDİKLERİNİ SANIYORLAR..."
Cumhuriyet'e konuşan FKF Genel Başkanı Şevket Çavuşoğlu, "Cumhuriyet'in tüm kazanımlarına karşı AKP iktidarı eliyle yürütülen karşı devrim ne yazık ki belli başlıklarda başarıya ulaştı. Laikliği, kamuculuğu, bağımsızlık düşüncesini devlet katından sildiler. Cumhuriyetin tüm iddiaları, yurttaşlarımıza kazandırdığı ilerleme hedefi yerini tarikatlara, çıkar odaklarına, çetelere bıraktı. Bu nedenle Cumhuriyet'i tamamen yendiklerini sanıyorlar" dedi.
"BURADAYIZ"
Çavuşoğlu açıklamasının devamında şöyle konuştu:
"İstiyorlar ki kabullenelim, ülkemize ümidimizi yitirelim. Bırakıp gidelim istiyorlar. Kabul etmiyoruz, hiç bir yere gittiğimiz yok. Buradayız! Nasıl ki Vahdettinleri İngiliz zırhlısına bindirip gönderdik, benzerlerini de göndereceğiz. Ancak bu sefer bir farkla. 99 yıldır Cumhuriyet'i kemiren, halkımızı sömüren patron sınıfını da bindireceğiz o zırhlıya. Türkiye'nin emekçileri, Cumhuriyet değerlerini ileri taşımak isteyen halkımız sahipsiz değil. 99 yıl önce olduğu gibi biz 100. yılda da buradayız."
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